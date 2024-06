Tudi letos donacija Telekoma Slovenije za prijetnejše bivanje otrok na Debelem rtiču

Zdravilišče RKS Debeli rtič je sodoben zdraviliški, športni in izobraževalno-pedagoški center, ki omogoča zdravstvena letovanja in rehabilitacije otrok. V njem potekajo strokovno vodeni zdravstveni, izobraževalni in športni programi, kot so kolonije diabetikov, astmatikov ali otrok s celiakijo, letovanja otrok iz socialno ogroženih okolij ter šole in vrtci v naravi.

Letno v njem poletne dneve preživlja okrog 16 tisoč otrok iz cele Slovenije, v 68 letih delovanja pa je tam letovalo že več kot 600 tisoč otrok. Mnogi med njimi so morje in morsko vzdušje prvič doživeli prav na Debelem rtiču.

"Nepozabni spomini in nova prijateljstva so najboljša popotnica na poti odraščanja"

"Telekom Slovenije že vse od leta 2013 pomaga pri obnovi kapacitet našega zdravilišča na Debelem rtiču. Letošnja donacija je namenjena sofinanciranju postavitve nove strehe na mladinskem domu Morska zvezda," je ob predaji donacije izpostavila predsednica Rdečega križa Slovenije Ana Žerjal.

Veliko otrok je svoje prve stike z morjem doživelo prav na Debelem rtiču. Foto: Metka Prezelj

"Z veseljem pomagamo in prispevamo k temu, da lahko otroci in mladostniki brezskrbno uživajo na morju ob druženju s sovrstniki. V zdravilišču prijetno urejeno okolje omogoča druženje, športne aktivnosti, zabavo in mnoge pustolovščine. Tako lahko otroci ustvarijo nepozabne spomine in nova prijateljstva, ki so najboljša popotnica na poti odraščanja," je dejal podpredsednik uprave Telekoma Slovenije Boštjan Škufca Zaveršek.

Številne izboljšave že uresničene

V zadnjih 12 letih so na Debelem rtiču z donacijami Telekoma Slovenije prenovili mladinska domova Martinček in Rakovica, v mladinskem domu Morska zvezda pa so uredili čajno kuhinjo in okolico ter ustvarili večnamensko dvorano za plesne, glasbene, športne in druge skupinske vaje ter prireditve.