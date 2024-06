Deželak junak ganil Anito Ogulin, ki se trenutno bori na Onkološkem inštitutu

Voditelj Radia 1 Miha Deželak, bolj znan kot Deželak junak, je v okviru svojega desetdnevnega dobrodelnega kolesarskega potovanja po Sloveniji v torek ob 6.45 krenil izpred Ormoškega gradu, še pred odhodom pa je v posebnem videoposnetku ganil humanitarko in dolgoletno prostovoljko Anito Ogulin, ki je vseh devet let pri dobrodelnem dogodku sodelovala z ekipo Radia 1 in je trenutno na zdravljenju na Onkološkem inštitutu v Ljubljani.

"Anita, živjo. Rad bi strnil par misli en dan pred akcijo. Jutri gremo mi spet na pot, da naredimo še eno lepo akcijo za naše otročke, kot jim ti vedno rečeš. Da jih pošljemo čim več na morje. Moje misli pa so jasno tudi pri tebi. Vseh devet, lahko rečem kar deset smo super sodelovali. Ti si bila mama tem otrokom. Tudi meni si ves čas stala ob strani, letos pa razumem, da ne moreš biti z nami, zato tudi mi vse pozitivne misli pošiljamo k tebi," je Aniti Ogulin, ki sta jo na Onkološkem inštitutu obiskala Deželakova radijska sodelavca Jana Morel in Denis Avdić, prek videoposnetka sporočil Deželak.

"Zdaj se moraš boriti zase in prav je tako. Se postaviti zase in stati trdno na nogah, da boš zdrava in da bomo naslednje leto spet vse to počeli skupaj," je Ogulinovi še zaželel Deželak in sklenil: "V vsakem primeru, v naših srcih si, z nami si. Tako mamo si vsak želi, ampak je marsikdo žal nima."

Tudi Ogulinova se je Deželaku zahvalila za vseh devet let sodelovanja. "Hvala za deseto leto. Jaz sem ponosna na vas. Jaz bi se zdaj zjokala, pa sem sklenila, da bom malo bolj trdna kot sem sicer, ker vem, kakšno zgodbo boste naredili, in vem, kaj boste otrokom tudi letos omogočili."