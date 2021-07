Luka Basi: Romantika je tudi to, da obesiš perilo namesto nje #video

Tokratni Trendičvek bo nekaj posebnega. Ne le, da bomo v duetu šli preko naših meja, pač pa bomo gostili enega najbolj popularnih pevcev, za katerim norijo skoraj vsa mlada dekleta, obožujejo pa ga tudi vsi, ki imajo radi dalmatinski melos. Luki Basiju pa se je v skladbi in našem pogovoru pridružila še ena zvezda hrvaške scene, hčerka legende Miša Kovača, Ivana Kovač. V čem sta si glasbenika podobna in v čem različna, kdo je bolj romantičen, kaj je skupnega njunemu prvemu poljubu, kako je oboževalka prestrašila Luko in kaj o njem misli Mišo Kovač.

Foto: Neo Visuals

Ljubezenskim duetom radi prisluhnemo, če sta v njih združena dva odlična vokala in priljubljena glasbenika iz slovenske in hrvaške glasbene scene, pa nas poleti, ko vse diši po morju, še posebej poboža.

Foto: Neo Visuals

Eden najbolj priljubljenih pevcev Luka Basi je tako združil moči s hrvaško pevko Ivano Kovač, sicer tudi hčerko legendarne zvezde Miša Kovača. S skladbo Danas se Luka tako v duetu vrača na Splitski festival, napoveduje pa tudi veliko turnejo od Murske Sobote do Kopra.

Foto: Neo Visuals

"Danas je pesem, ki je ne bo povozil trend in ki bo ostala. V to sem prepričana! To je moj prvi duet s slovenskim izvajalcem, moram pa poudariti, da to ni zgolj eden od pevcev. Spremljam ga že dolgo in dobro je poznan tudi pri nas na Hrvaškem," pove prikupna temnolaska, ki tudi sama obožuje Slovenijo, kamor se vedno rada vrača.

Foto: Neo Visuals

No, nič manj pa ni nad njo in tudi njenim očetom navdušen Luka. Poleg nepozabnega Oliverja Dragojevića je namreč rasel prav z uspešnicami Miša Kovača. "Še vedno jih pogosto zaigram na koncertih," pove Luka.

Foto: Neo Visuals

Njun duet so med več kot 300 prijavljenimi skladbami sprejeli tudi na letošnji Splitski festival, kjer bo Luka nastopil že drugič v družbi najuspešnejših imen naših sosedov. Zabavala pa sta se tudi na snemanju videospota, kjer jima je največ preglavic povzročal znameniti kamniti tunel brez luči. "Prostora je ravno za en avto, ob straneh je zgoraj 50 centimetrov prostora, za povrh pa je dolg 1,5 kilometra. In ko sem ga prevozil prvič sem si oddahnil, da je mimo, nakar mi je snemalec povedal, da ga bomo zaradi lokacij v treh dneh prevozili še kakšnih desetkrat," se spominja sogovornik.

V čem sta si glasbenika podobna in v čem različna, kdo je bolj romantičen, kaj je skupnega njunemu prvemu poljubu, kako je oboževalka prestrašila Luko in kaj o njem misli Mišo Kovač. Še več zanimivosti izveste v zgornjem Trendičvek video intervjuju.