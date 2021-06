Za njene pajkice je bil pripravljen odšteti vrtoglav znesek! #video

Foto: Ana Kovač

"Sem preprosta, hiperaktivna in pozitivna, kar se odraža tudi pri delu z menoj v moji Fit akademiji," zase pravi Patricia Pangeršič. Velja za eno najbolj postavnih Slovenk, šport pa jo je spremljal že od mladih nog, saj je bil od nekdaj del njenega vsakdana.

"Na splošno je moja družina precej športna, največ zaslug za moje navdušenje nad športom pa pripisujem očetu," pravi simpatična svetlolaska in prizna, da kljub vsemu ni bila vedno najbolj fit. "V letih, ko bi morala za svoje boljše počutje in postavo narediti največ, sem opustila vse. Slaba, neurejena prehrana in pomanjkanje aktivnosti v najstniških letih sta vodila v vse slabše počutje in nezadovoljstvo v mojem telesu. Za 16-letnico sem imela preveč celulita in preveč maščobnih oblog okrog trebuha, kar je seveda vplivalo tudi na manjšo samozavest. Kasneje sem spoznala svojega zdajšnjega fanta, ki me je navdušil nad fitnesom. Ta je skozi vsa ta leta postal veliko več kot le hobi," pripoveduje.

Njen najljubši letni čas je poletje, rada ima potovanja, medtem ko se doma rada suče predvsem v kuhinji, kjer je prava mojstrica. "Od sacher torte do lazanje, vsega se lotim," pove Patricia. Kot uspešna vplivnica pa se zaveda tudi svojega vpliva na mlajše generacije. "Moj cilj je, da na fotografijah nisem videti bolje kot v resnico oz. želim biti lepša v živo kot na slikah."

O lepotnih operacijah, retuširanju slik, čudih gestah oboževalcev, nespodobnih povabilih, hrani, ki si ji ne more upreti, pa o tem, katere vaja je najboljša za vse ženske, ki bi si želele imeti zadnjico kot ona, pa se je razgovorila v tokratnem videointervjuju v Trendičveku (zgoraj).