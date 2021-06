Iskreno priznanje Eve Boto: Ni vse blišč, kot je videti na prvi pogled! #video

Eva Boto že od nastopa na Evroongu velja za eno najboljših slovenskih pevk mlade generacije. Energična dolgonoga rdečelaska je tudi velika sladkosnedka, ki redno ustvarja v svoji kuhinji, osrečuje pa je predvsem njen prikupni kuža Lucky. V tokratnem Trendičveku nam je med drugim razkrila, katero šalo na svoj račun največkrat sliši, zakaj se ji ob spletnih vplivnežih obrača želodec, kateri je bil najbolj neroden trenutek na odru, kako so videti njena jutra in kdo je najboljša budilka, katera je največja posebnost glasbenikov in kakšnih adrenalinskih podvigov si želi.

Foto: Ana Kovač

Od malce sramežljive črnolaske, ki nas je pri svojih 16-letih kot ena najmlajših predstavnic zastopala na Evroviziji do temperamentne rdečelaske, ki danes šteje 25. let in velja za enega najboljših mladih ženskih vokalov pri nas. Eva Boto ima za seboj že veliko zanimivih življenjskih izkušenj, prav posebna pa se ji je dogodila te dni. Posnela je namreč novo skladbo in spot, ki je bil vse prej kot običajen.

Foto: Ana Kovač

Potem, ko je Eva na družbenih omrežjih objavila svojo sliko, kjer je postarana, so se na objavo zvrstili številni komentarji in vprašanja. Kasneje je razložila, da ni šlo za potegavščino ali aplikacijo, ki obraz digitalno postara, pač pa ravno za njen novi videospot, kjer igra starejšo gospo, ki se spominja svojih mladih dni. V ogledalu se je tako po preobrazbi, ki je trajala več ur, prvič zagledala kot stara sivolasa gospa z zgubanim obrazom, kar je bil tudi zanjo edinstven občutek.

Foto: Instagram

S pesmijo »Ti« Eva napoveduje pestro pomlad in poletje, polno koncertov, ki so se začeli ravno v tem mesecu. »Predolgo smo bili z odrov in verjamem, da bo letošnje poletje res nekaj posebnega. Obeta se nam veliko koncertov in komaj čakam, da lahko našo prelepo državo prepotujemo z glasbo,« je povedala pevka, ki jo skozi življenje vosi misel: kjer sta delo in trda volja, je tudi pot.

Foto: Ana Kovač

Svojo simpatično navihanost pa je Korošica pokazala tudi v tokratnem Trendičvek pogovoru v katerem je med drugim razkrila katero šalo na svoj račun največkrat sliši, zakaj se ji ob spletnih vplivnežih obrača želodec, kateri je bil najbolj neroden trenutek na odru, kako so videti njena jutra in kdo je najboljša budilka, katera je največja posebnost glasbenikov in kakšnih adrenalinskih podvigov si želi.