Tara Zupančič razkrila, kdo je njena slavna teta! #video

Tara Zupančič, manekenka, ki ruši vse stereotipe o njih, in simpatična voditeljica, ki je zajadrala tudi v svet kreativnega ustvarjanja, saj se je v življenju treba znajti. In ona zagotovo se. Marsikaj zanimivega, česar o njej še ne veste, razkrivamo v tokratnem Trendičveku. Presenetila vas bo, katera moška dela opravlja in to celo bolje kot marsikateri "dec", spomnila se bo, kakšen je bil njen prvi poljub in največje blamaže v najstniških letih, pojasnila, zakaj je bila kot otrok deležna mnogih vzdevkov, tudi Pehte, zakaj bi mogla večina ljudi na sprejemne izpite in razkrila, kdo je njena slavna teta ter kaj sta s Hamom naučila drug drugega.

Foto: Ana Kovač

Čedna je. Prijetna. In srčna. Zgovorna lepotica z boemsko dušo. In čeprav se zdi, da je njeno življenje pravljica, ni bilo vedno tako. Taro Zupančič so trpke izkušnje izoblikovale. Bila je bolj fantovska deklina, njene prve igrače so bili avtomobili. Izkusila je ločitev staršev in živela življenje najstniške upornice. A nato je z delom na sebi izgradila svojo osebnost, s katero je osvojila vse nas. Najprej manekenka, nato televizijska voditeljica, zadnje čase tudi kreativka, ki je ni strah poprijeti za kakršnokoli delo. Razmere, ki so jo pripeljale do tega, da se je mogla znajti in to je storila nadvse uspešno.

Foto: Ana Kovač

Tara ima svoj t. i. alterego, imenovan Varishana, skozi katerega že leta ustvarja najrazličnejše reči. Začelo se je z risanjem 3D-pohištva, poslikavo skodelic in šlo posla z zvočnimi slikami. Pri tem gre za posebno tehniko, pri kateri personaliziran zvok tako prelije v umetnost in ustvari personalizirane slike, ki so bile prej le zvok, zdaj pa lahko tega obesimo na steno in tako občudujemo stvaritev. Zadnje mesece se je posvetila še enemu projektu: skupaj z mamo in prijateljico je ustvarila lastno modno kolekcijo, kjer je združila svojo ustvarjalno plat z ljubeznijo do indijanskega sloga in nastali so čudoviti pleteni oz. kvačkani topi.

Foto: Ana Kovač

Veliko govora je bilo tudi o njenem ljubezenskem življenju, saj so se tam znašli slavni in najbolj zaželeni slovenski glasbeniki: Jan Plestenjak, Tomi Meglič … A Tara je zadnja leta srečna v vezi z Matevžem Šaleharjem – Hamom, s katerim imata čudovit odnos, ki ga skrbno čuvata pred mediji.

Foto: Ana Kovač

