Ines Erbus: Če imaš lepo postavo, zakaj je ne bi pokazal, dokler je še vse na svojem mestu #video

Zakaj nikoli ne govori o ljubezni, o spoprijemanju z občasno lenobo, kako bo še letos uresničila svojo neizpolnjeno otroško željo, katere stvari vedno nosi s seboj v torbici, koliko nespodobnih povabil dobi, kakšna je razlika med zaslužkom glasbenice in vplivnice, kje smo Slovenci še vedno preveč konzervativni, zakaj bi bila rada nevidna in kaj neobičajnega si je prisvojil njen oboževalec … Z Ines Erbus smo se pogovarjali v zabavnem Trendičveku, v katerem je razkrila kar nekaj simpatičnih zanimivosti iz svojega življenja.

Foto: Ana Kaluža

Lepa, mlada in uspešna, bi lahko dejali za pevko Ines Erbus. Ubrala je malo drugačno glasbeno pot, ker prepeva skladbe v hrvaškem jeziku in balkanskem melosu, ki gredo hitro v uho in postanejo hit, v času korone pa je nekaj več časa posvetila tudi spletnim omrežjem, kjer je postala uspešna vplivnica. Je namreč pogost vzor mladim dekletom in nič drugače ni niti v njeni novi skladbi Naj, ki nosi sporočilo za vse predstavnice nežnejšega spola.

Foto: Ana Kaluža

"V svetu, kjer je vedno več pritiska, kako naj bi izgledalo popolno žensko telo, včasih pozabimo na pomen pozitivnega odnosa do le-tega. V zadnjem letu sem pridobila par kilogramov in priznam, da je tudi meni pritisk, da moram nujno shujšati, prišel do živega. Kljub temu, da sem se dobro počutila v svojem telesu, sem se zalotila, kako se po nepotrebnem obremenjujem. Velike, majhne, suhe, močnejše, vse smo lepe in vse smo najboljše, točno takšne, kot smo. Vse smo naj!" pravi prikupna svetlolaska in doda, da je lepota ravno v različnosti, samozavesti in dobrem počutju v naših telesih.

Foto: Domen Jančič

Pod njeno režijo je nastal tudi videospot, ki spominja na različico slavnega Victoria Secret Showa. "Vesela sem, da so se na moje povabilo odzvala štiri dekleta, s katerimi smo za en dan postale manekenke in razbijale mit o popolnem manekenskem telesu."

Foto: Ana Kaluža

