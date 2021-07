Aktualna mis Maja Čolić: Ne bom reševala sveta! #video

Nedavo okronana mis Slovenije Maja Čolić je nov obraz na slovenski družabni sceni, zato smo se odločili, da jo spoznamo v tokratnem Trendičveku. Kaj je zanjo lepota in ali ji je kdaj odprla vrata? Zakaj nima zgleda med predhodnicami in kaj imajo predstavnice mis Slovenije skupnega z našimi športniki in ali stereotipi o okronanih brhkih mladenkah še vedno držijo? O vsem tem in celo o volitvah je bilo govora.

Foto: Ana Kovač

21-letna Maja Čolić prihaja iz Ribnice je novo okronana mis Slovenije. Ravno je zaključila s študijem ekonomije, rada spremlja modo, bila je mažureta in uspešna plesalka.

Foto: Ana Kovač

Zase pravi, da je zelo ambiciozna in ni tipična predstavnica mis Slovenije, se je pa v zadnjih letih spremenil tudi koncept te prireditve. »To je projekt z vsebimo, ki deluje pod sloganom »Podprimo slovensko, podpiramo Slovenijo« in zato ni več samo lepotno tekmovanje. Zavzema se za drugačne vrednote, njegov namen je, da ima vsaka tekmovalka lahko nekaj več kot le lento in lepotni naziv. Dekleta imamo tako večje možnosti za osebni in karierni razvoj v življenju,« pojasni sogovornica, ki bo barve naše dežele zastopala na svetovnem izboru v Portoriku.

Foto: Ana Kovač

Tudi finalna prireditev je bila posebna, saj je potekala na kar treh različnih lokacijah: v rudniku Hrastnik, v bukvarni Zmajeva luknja in kompresorski postaji Hrastnik. V tem okolju so v preteklem letu izvedli tudi številne aktivnosti v okviru katerih so finalistke za mis spoznavale kulturno dediščino, ter aktivnosti in zgodovino tega rudarskega mesta.

Foto: Ana Kovač

Kaj je zanjo lepota, ji je kdaj odprla vrata, zakaj nima zgleda med misicami in ali stereotipi o njih še vedno držijo, po čem bi želela, da se jo ljudje zapomnijo, kaj imajo mis Slovenije skupnega z našimi športniki, kako je z ljubeznijo in celo o volitvah je Maja z nami spregovorila v Trendičvek intervjuju.