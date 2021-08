Klemen Slakonja: Na negativne stvari lahko gledamo kot na svojega največjega učitelja poleg otrok # video

Je človek tisočerih talentov, ki meni, da se je mogoče z resnično zavzetostjo, trudom in natančnostjo v življenju večino stvari naučiti. In tak je tudi on. Česarkoli se že loti, vedno je odličen. Kmalu bo stopil na odrske deske s predstavo, ki je odlično ogledalo današnji družbi in svetu, še pred tem pa smo Klemna Slakonjo povabili v Trendičvek. V njem je med drugim razkril, kdo mu v življenju najpogostejše postavi ogledalo, kateri so njegovi zanimivi vsakodnevni rituali, kaj ima z Nikolo Teslo, kakšen je bil kot učenec in kaj ga še danes tepe v življenju, kdaj in kako je nazadnje prekršil zakon ter kaj sporoča tistim, ki morda kritizirajo njegove sicer izjemno priljubljene imitacije.

Mojster preobrazbe, igralec, pevec, voditelj in še kaj bi se našlo. Klemen Slakonja je človek tisočerih talentov, znan po tem, da vse, česar se loti, naštudira do potankosti, saj je večni perfekcionist. Pred nekaj leti je zapustil igralski ansambel ljubljanske Drame in se podal na samostojno pot, ki mu, po njegovih besedah, omogoča več svobode in ustvarjalnosti.

A ne le naša, spoznala ga je tudi svetovna javnost, ko se je v zabavnih glasbenih preobrazbah med drugim postavil v čevlje Luke Dončića, Vladimirja Putina, Gorana Dragića, Melanie Trump in drugih. Podpisal je tudi pogodbo s svetovno znano založbo Universal Music Group in se takoj podal na delo.

Delo pa ima te dni tudi na gledališkem odru, kjer se v SiTi Teatru pod zvezdami skupaj z igralskima kolegoma Tadejem Tošem in Gregorjem Podričnikom pripravlja na premiero komedije Janez Novak. Gre za delo hrvaškega avtorja Saše Anočića, ki z odbitim humorjem pri sosedih že 14 let nastavlja ogledalo sodobni družbi. Janez Novak je vzorčen primerek poštenega državljana, ki živi svoje malo srečno življenje in pridno hodi v svojo nepomembno službo. Ko mu potrdijo okužbo s skrivnostnim virusom, pa se mu življenje obrne na glavo.

