Jernej Kruder razkril, ali bi zmagal v plezalni tekmi z Janjo Garnbret #video

Plezanje je šport, ki ga Slovenci vse bolj jemljemo za svojega. Potem ko je včeraj zlato osvojila Janja Garnbret, smo se skozi Trendičvek sprehodili z našim najboljšim moškim balvanskim plezalcem Jernejem Krudrom. Simpatični Celjan je razkril, kdo je zmagal, ko se je v plezanju pomeril z zlato Janjo, kdo je zanj največji umetnik in kaj je največja umetnost sveta, kdaj je najbolj glasen, ali je kdaj želel odnehati, kdaj mu moč v rokah pride prav v zasebnem življenju, česa še ni preplezal in bi si želel, ter razkril, kdo mu po novem dela družbo doma …

Vsak, ki Jerneja Krudra pozna, ve, da je plezanje v skali njegova največja ljubezen. Vsak prosti trenutek izkoristi zanj, v skalo rad skoči celo med tekmovalno sezono. Je zmagovalec SP v balvanskem plezanju ter prvak letošnje tekme Red Bull Crepers, nase pa opozarja tudi z dih jemajočimi podvigi v naravnih stenah in previsih.

Obdobje karantene zaradi koronavirusa je zelo dobro izkoristil. Vse mu je šlo kot po maslu, saj je skoraj celo pomlad preživel v domači slovenski skali, kjer najbolj uživa. V dobrih razmerah je tako končal kar nekaj že začetih plezalnih projektov. Eden od teh se bo zgodil prav čez en teden.

Foto: Instagram

Odvil se bo projekt Triglav The Rock Ljubljana. Adrenalinska ekshibicija, v kateri bodo lahko najboljši plezalci iz predtekmovanja izzivali svetovne ase balvanskega plezanja, pa vedno znova postreže tudi z osvežitvami. Po lanski tekmi nad Ljubljanico se letos večerni šov, z vrhunsko glasbeno-vizualno kuliso, seli na mobilno steno na Pogačarjevem trgu, rekreativci pa bodo prvič nabirali točke tudi s plezanjem po zgradbah in objektih v središču mesta. "Spomini na lanski spektakel so še živi, a tudi letošnji Triglav the Rock Ljubljana bo zelo poseben, saj bomo prvič plezali po objektih, ki so del mesta. Za napovedni film sem premagal nekaj Plečnikovih stvaritev in lahko rečem, da je bilo drugače kot plezanje v skali ali na umetni steni, je pa to še vedno pravi športni izziv in super popestritev običajnih treningov v naravnih in umetnih stenah," pravi ambasador projekta Jernej.

