Tina Gaber razkrila: štiri leta je bila tarča zalezovalca #video

Od misice do uspešne lobistke, ki si upa izraziti svoje mnenje. Tina Gaber o stvareh razmišlja poglobljeno, pa naj gre za naravo, živali ali kaj tretjega. V Trendičveku bo delila šokantno večletno izkušnjo, kako je oboževalec postal zalezovalec, pojasnila, zakaj ljudje nismo najinteligentnejša vrsta na svetu in kaj bi morali spremeniti v svojem odnosu do živali in okolja, kako je biti ženska v pretežno moškem svetu lobistov, razkrila bo, kako ji je fantek v Braziliji rešil življenje, kaj bi imela skupnega z J. Lo, povedala pa je celo zanimivost o Christianu Ronaldu.

Tino Gaber smo poznali kot misico in estradnico, danes pa večinoma deluje kot lobistka, sociologinja in vplivnica. Je aktivna ljubiteljica živali, ki si prizadeva za njihove pravice in ne ostane tiho niti ob najrazličnejših dogodkih, ki se ji zdijo sporni. Prav zato je večkrat tarča opazk in komentarjev, a se nanje ne ozira, čeprav prizna, da jo včasih tudi bolijo, saj smo vsi zgolj ljudje, ki imamo čustva. Pogosto je bila tarča medijev tudi, ker so jo povezovali z različnimi najbolj znanimi Slovenci, a kot pravi sama, so bile te zgodbe večkrat zvite iz trte.

Razpeta je med Slovenijo in Monte Carlom, ne govori o svojem ljubezenskem življenju, temveč je toliko bolj zgovorna, ko beseda nanese na delo. Po novem se bo preizkusila tudi v televizijskih vodah.

