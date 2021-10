Maja Založnik: Ponosna sem na vseh svojih 91 kilogramov in z veseljem pokažem svoj seksapil #video

Preizkusila se je v številnih pevskih talent šovih, postala slovenska Beyonce in ubrala svoj glasbeni ter modni slog, ki diši po retro pinupu. Za Majo Založnik je v zadnjem obdobju veliko sprememb, ki v njena življenjska jadra vpihujejo nov veter. Postala je mama, se iz črnolaske prelevila v rdečelasko in ubrala drugačno glasbeno pot. Med drugim bo odgovorila, ali znamo Slovenke v dovolj veliki meri pokazati svojo seksi plat, razkrila bo svoj modni spodrsljaj na Viktorjih in presenetila s številom svojih tatujev ... O vsem tem in še čem v tokratnem Trendičveku.

Foto: Ana Kovač

Pevka Maja Založnik velja za izjemno vokalistko, kar je dokazala v nemškem šovu The Voice, in prav njo je Disney izbral, da je v filmu Levji kralj v slovenščini zapela pesmi, ki ju v originalu poje sama Beyoncé. Vedno opažena s svojim prepoznavnim pin up slogom slavi ženskost, s širokim nasmehom na obrazu pa povsod seje dobro voljo.

Foto: Ana Kovač

Dobre volje pa je veliko tudi pri Maji doma, kjer za družinsko srečo ob boku njenega srčnega izbranca Marka Fakofčiča skrbi še hčerkica Arwen, ki se zdaj že navaja tudi na vrtec. Pevka pa ima tako nekaj časa več zase, ki pa ga posveti predvsem svoji drugi veliki ljubezni – glasbi.

Foto: Ana Kovač

Veseli jo, da lahko končno stopi tudi na odre, z novim singlom Voda sem, ti si dlan, pa predstavlja drugačno, osveženo Majo. "Tako sem srečna, da je luč sveta končno ugledala moja nova pesem v sodelovanju s švedsko ekipo in da se predstavi nova osvežena in žareča plat. Stil pesmi je drugačen od tega, kar je publika vajena. Tokrat sledim sebi in delam glasbo, ki jo čutim in želim deliti med poslušalce," je delala pevka.

Foto: Ana Kovač

Kdaj je najlepše in kdaj najtežje biti mama, koliko časa ji vzame jutranje ličenje, kaj bi vprašala svojo vzornico Aretho Frankli in kakšna je prihodnost resničnostnih šovov? Odgovorila bo, ali znamo Slovenke v dovolj veliki meri pokazati svojo seksi plat, nam razkrila svoj modni spodrsljaj na Viktorjih in presenetila s številom svojih tatujev. O vsem tem in še čem v tokratnem Trendičveku.