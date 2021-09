Omar Naber: Rad bi znal brati misli ženskam #video

Omar Naber je zapeljivi roker za katerim norijo dekleta in vsestranski glasbenik, ki mu kot enemu najboljših glasov na slovenski glasbeni sceni, rade prisluhnejo množice. V Trendičveku je razkril v čem je posebna duša rokerja, katera je največja laž, ki jo je v medijih prebral o sebi, katero je najbolj zmotno mnenje ljudi o glasbenikih, kaj je prav stvar, ki jo naredi vsako jutro, s čim je povezen talent posameznika, pa o še neuresničeni otroški želji in tem, ali je možno, da bi ga na Evroviziji videli tudi tretjič.

Foto: Ana Kovač

Glasbeni talent je bil Omarju Naberju poležen v zibko, saj je že kot otrok več pel kot jokal. Začel je pri rosnih 16.ih, zmagal na Bitki talentov in se podal na evrovizijski oder, na katerem je kasneje stal še enkrat. Obakrat z avtorskima skladbama, na kar je zelo ponosen.

Foto: Ana Kovač

Velja za enega najboljših moških vokalov pri nas. »Prepričan, da iskrenost v glasbenem izrazu absolutno najboljša formula za srečo. »… a ne za uspeh. Najprej moraš biti srečen. Potem lahko pride uspeh. Prej pa ne,« razmišlja Omar. Med pandemijo ni ustvaril le mnogo komadov, ki bodo v prihodnje ugledali luč sveta, ampak se je naučil producirati tudi glasbo.

Foto: Ana Kovač

Je pa za njim še ena pomembna prelomnica. Letošnje poletje je dopolnil 40 let, a je še vedno nadvse mladosten. V njem biva radoživ, igriv in zvedav otrok. Je človek nostalgije, ki se ne boji let. »Staranje je privilegij, ki ga ne doživi vsak. Vsako življenjsko obdobje ima svoj čar, in tega se je treba veseliti,« razmišlja.

Foto: Ana Kovač

Pogosto je tudi v zobeh medijev, ki mu radi in hitro pripišejo kakšen škandal ali dekle, a kot pravi sam, se je tudi tega skozi leta navadil in se danes takim stvarem le nasmeji.