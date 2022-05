Ne boste verjeli, na čem je med vožnjo sedel nemški voznik #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nemški policisti so pred dnevi v mestu Gutersloh ustavili 33-letnega voznika, ki je v avtomobilu znamke Volkswagen namesto na običajnem sedežu sedel na lesenem stolčku.

Stol, na katerem je sedel voznik avtomobila, je stal na dveh kosih lesa. Varnostnega pasu ni imel.

Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo

Tiskovna predstavnica policije je dejala, da moški ni znal odgovoriti, ko so ga zgodaj zjutraj vprašali, kje je njegov sedež. Poleg tega ni imel vozniškega dovoljenja. Moškemu iz Harsewinkla so prepovedali nadaljnjo vožnjo in zoper njega uvedli preiskavo.

Podoben primer se je pred dnevi zgodil tudi na Hrvaškem, kjer so policisti ustavili voznika, ki je namesto na avtomobilskem sedežu sedel na šolskem stolu.