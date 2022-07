Vau: Kakšno romantično gesto je dragi storil za Cool Mamacito! #video

Ena najbolj znanih slovenskih mam na Instagramu je zagotovo Cool Mamacita Teja Jugovic, ki je tudi gostja tokratnega Trendičveka. Presenetilo vas bo, kaj vse je ušpičila v otroštvu, razkrila najbolj romantične geste svojega Janija in svoj skriti talent, ki ji pogosto pride prav. Povedala nam je, kaj je bila najbolj in katera najmanj kul stvar, ki jo je v življenju naredila, pa o najbolj nenavadnih vprašanjih sledilcev, in o tem, kako dobro in do kdaj se da od vplivništva v Sloveniji živeti.

Če rečemo Cool Mamacita, vsi vemo, o kom je govora. Teja, nekdaj Perjet, danes Jugovic, je v življenju počela že marsikaj. Sodelovala je na lepotnih tekmovanjih in se preizkusila v hoji po modni brvi. Pri 18 letih je postala druga spremljevalka mis športa, na izboru za mis Slovenije pa se je leto pozneje uvrstila v finale. S svojo lepoto je pritegnila tudi pozornost Maxa Modica, ki mu je pozirala v kostumu zapeljive zajčice. Širši javnosti pa se je vtisnila v spomin predvsem kot udeleženka kuharskega resničnostnega šova, kjer je spoznala tudi ljubezen svojega življenja Janija Jugovica.

Danes pa je postavna in zgovorna lepotica uspešna vplivnica, ki ji na Instagramu sledi več kot 100.000 sledilcev. Tam je vedno zelo neposredna, šaljiva, iskrena, pogosto ruši tabuje. Zaveda pa se tudi vpliva, ki ga današnje objave pustijo na mladih dekletih, zato jim vselej polaga na srce, naj bodo, kar so, in naj se ne primerjajo z drugimi.

A njena najpomembnejša vloga v življenju ostaja vloga mame. Z Janijem sta starša deklici Siji in dečku Inaju. "Biti mama pomeni vrtiljak čustev," pravi Teja. Po letih sanjarjenja o lastni hiški se je družinici zdaj izpolnila še ena želja. Kmalu se namreč selijo v Ihan, kamor se bodo preselili v svoj novi dom – hiško.

