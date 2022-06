Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ula Furlan je tisto dekle, ki navdušuje s svojo karizmo, talenti in tudi videzom. Je tudi gostja tokratnega Trendičveka, v katerem je med drugim razkrila, na kaj je pri sebi najbolj in na kaj najmanj ponosna, kaj imeti biti doma vedno v hladilniku, katero lastnost svoje mame bi si želela za svojo, kateri je najbolj zgrešen modni trend, ali ji prepoznavnost res odpira vrata, kaj ljudje zmotno mislijo o njej, spregovorila je o najboljšem honorarju in o tem, ali je zaljubljena.