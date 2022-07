Ena najbolj seksi voditeljic presenetila: Moje življenje je kot vlakec smrti #video

Foto: Instagram

Ker smo Slovenci med poletjem ne le veliki ljubitelji morja, pač pa tudi gora, v katere se redno podajamo, smo v Trendičveku tokrat klepetali z Leo Mederal Gams. Televizijska voditeljica in izkušena pohodnica je tisto dekle, ki jo spremljamo na njenih Potepih z Leo, kjer na pohodih po hribih in gorah, začinjenih s sproščenimi pogovori, gosti znane Slovence. A ne le zgovorna in vedno nasmejana, Lea je tudi dekle številnih drugih talentov. Poleg tega sama ustvarja tudi vsebine, sama montira, snema in še kaj.

Foto: Instagram

Je pa vsem vlogam v zadnjih dveh letih dodala še novo, ki jo je postavila na prvo mesto. Postala je namreč mamica sinčku Julijanu, kar je njeno življenje zelo spremenilo. "Ne le pogledi na svet, razumevanje situacij, tudi spanje je dobilo povsem novo perspektivo," malo v šali malo zares pripomni svetlolaska. A tudi v času odsotnosti s televizijskih ekranov se ni odpovedala svoji ljubezni – pohodništvu –, le izbira poti je bila nekoliko spremenjena.

Foto: Instagram

Na "pot" po številnih temah in vprašanjih pa smo se z Leo tokrat podali tudi v Trendičveku. Med drugim je razkrila, ali si želi povečati družino, kako gibčna je, presenetilo vas bo, katera je njena največja razvada, razkrila je, ali ji je dejstvo, da je blondinka, kdaj koristilo v življenju, kdo je najlepši moški na svetu v njenih očeh, kaj gostje v njeni oddaji občasno "zaigrajo" pred kamerami in ali je že kdo kdaj zavrnil njeno povabilo na potep.