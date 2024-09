Hrvaški pevec Baby Lasagna je v torek nastopil v Ljubljani, kjer se je občinstvu predstavil s svojimi pesmimi z debitantskega albuma, med njimi tudi s svojo največjo uspešnico Rim Tim Tagi Dim. Pred koncertom v dvorani Katedrala je pevec odgovarjal tudi na vprašanja sedme sile. Na vprašanje, ali se boji smrti, je v smehu odgovoril, da se je zelo boji. Vprašanje je bilo zastavljeno v povezavi z njegovim novim videospotom za singel Biggie Boom Boom, v katerem pevec leži v krsti in je v dobrih dveh tednih na YouTubu že presegel milijon ogledov.

Več utrinkov s koncerta si lahko ogledate v spodnji galeriji:

Koncert v Kinu Šiška je bil prvi samostojni koncert hrvaškega glasbenika v Sloveniji, že pred tem pa je Baby Lasagna nastopil na drugih koncertih, kjer občinstvo karte ni kupilo zgolj zaradi istrskega pevca. Kot je poudaril Hrvat, mu je bila najljubša publika na festivalu Castle.

V Ljubljano bi se z veseljem preselil

Baby Lasagna je pred koncertom povedal tudi, da mu je Ljubljana zelo ljubo mesto – v njem je tudi študiral –, v katerega bi se, če bi se moral preseliti iz Hrvaške, zelo rad preselil, naučil pa se je tudi že nekaj slovenskih besed. "Ljubljana je kot veliko mesto, a ima vzdušje majhnega mesta in je blizu. Razumem slovenski jezik in bi se ga potrudil govoriti," je povedal Baby Lasagna.

Poleg evrovizijske uspešnice, ki je že dosegla več kot 25 milijonov poslušanj na Spotifyu, je v Katedrali zapel tudi druge pesmi s svojega debitantskega albuma Demons Mosquitos, vključno z že prej izdanima IG BOY in Don't Hate Yourself, But Don't Love Yourself Too Much.

Baby Lasagna je umetniško ime pevca in tekstopisca Marka Purišića iz Umaga. V preteklosti je kot kitarist igral v rock skupini Manntra, ime Baby Lasagna pa si je nadel, ker je želel ustvarjati glasbo po lastnih željah.