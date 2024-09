Glasba slovenskega glasbenega zvezdnika za dober namen

"Poklic kirurgije v ginekologiji in porodništvu mi je dal vpogled v dva ključna trenutka na obeh koncih časovnice življenja – njegov začetek in njegovo minljivost. V dežurstvih v porodnišnici sem priča moči ženske, ki premaga bolečino in strah, da podari novo življenje. V rednem delovniku pa moči ženske, ki premaga negotovost in strah, da se spopade z diagnozo raka. Te ženske niso samo bolnice z rakom; so mame, babice, sestre, žene, prijateljice, hčerke, vnukinje; vsaka s svojo življenjsko zgodbo in svojim poslanstvom," je dr. Mateja Lasič, specialistka ginekologije in porodništva, pojasnila povod za dobrodelni projekt OVITA, namenjen zdravljenju in podpori ženskam z rakom rodil.

Kot je pojasnila, vizija projekta OVITA sega veliko dlje kot je sama bolezen – skozi izkušnjo bolezni raka rodil želi ne samo ozaveščati, ampak govoriti tudi o življenju in ljudeh. Zato 14. oktobra v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma prirejajo dobrodelni koncert, ki bo povezal bolnice in vse, ki jim v njihovi borbi stojijo ob strani, pa tudi uveljavljene glasbenike, umetnike, strokovnjake in osebnosti iz Slovenije in tujine.

Globoke zgodbe ljudi, ki pogosto ostanejo očem skrite, bo pospremila orkestrska glasba, ki jo bo posebej za ta dogodek pripravil uveljavljeni in za emmyja nominirani skladatelj Anže Rozman, ki v Los Angelesu sodeluje z zvezdnikom filmske glasbe Hansom Zimmerjem.

Vsa zbrana sredstva v okviru projekta OVITA in koncerta bodo namenjena podpori stroki, nakupu medicinske opreme, ki jo nujno potrebujemo za obravnavo in zdravljenje naših bolnic z raki rodil, ter podpori društvom in organizacijam, ki so predane temu poslanstvu.

Projekt OVITA in koncert OVITA zanjo potekata pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije dr. Nataše Pirc Musar.