Z dobrodelnim koncertom zbrali 65 tisoč evrov za male borce

Na že tradicionalnem, šestem dobrodelnem koncertu so v soboto v Cankarjevem domu nastopili vrhunski glasbeniki, a največje zvezde večera so bili – kot vedno – prav otroci z redkimi boleznimi. Ti mali borci, ki se pogumno spopadajo z najtežjimi boleznimi, so s svojo prisotnostjo in izjemno borbenostjo ganili vse prisotne v dvorani.

"Koncert Viljem Julijan je za naju vedno dogodek, ki nas spomni na neverjetno moč ljubezni, sočutja in srčnosti," sta povedala pobudnika dogodka Gregor in Nina Bezenšek, starša preminulega dečka Viljema Julijana, "to ni zgolj koncert – to je ponosen glas upanja in svetilnik podpore vsem otrokom, ki se vsakodnevno borijo z nepredstavljivo težkimi zdravstvenimi stanji, ki jih prinašajo redke bolezni. Ti otroci so resnično mali borci v najglobljem pomenu besede."

Foto: Društvo Viljem Julijan

Dobrodelni večer so s svojimi nastopi obogatili priznani glasbeniki Nina Strnad, Gregor Ravnik, Nastja Gabor, Isaac Palma, SoulGreg Artist & BigLights Band ter pravljični lik Vila Eksena. Dogodek sta povezovala voditelja David Urankar in Ajda Bezenšek.

S koncertom in koncertno zbiralno akcijo so v Društvu Viljem Julijan tokrat zbrali nekaj več kot 65 tisoč evrov. Vsa sredstva, ki so jih zbrali s prodajo vstopnic in drugimi donacijami, bodo z njihovim dobrodelnim Skladom Viljem Julijan kot vsako leto v celoti namenili otrokom z redkimi boleznimi in njihovim družinam. Ti se poleg zelo težke zdravstvene situacije pogosto srečujejo tudi z materialno stisko zaradi visokih stroškov oskrbe, nege, zdravljenja in terapij, ki jih s sabo prinašajo redke bolezni.

Foto: Društvo Viljem Julijan

Na koncertu so v društvu začeli tudi licitacijo originalnega podpisanega dresa, ki ga je Tadej Pogačar, častni ambasador dogodka, nosil na Dirki po Franciji. Izklicni znesek za dres je tisoč evrov, ponudbe za licitacijo pa lahko do konca tega meseca pošljete na drustvo@viljem-julijan.si.