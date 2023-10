Na dobrodelnem koncertu Viljem Julijan zbrali 70 tisoč evrov za otroke z redkimi boleznimi

Z velikim dobrodelnim koncertom, ki ga je v četrtek v Cankarjevem domu organiziralo Društvo Viljem Julijan, jim je uspelo zbrati 70 tisoč evrov. Kot so sporočili iz društva, bodo sredstva, ki so jih zbrali s prodajo kart in preostalimi donacijami, namenili otrokom, ki se spopadajo s težkimi redkimi boleznimi.

Na tokratnem dobrodelnem koncertu, ki je bil že peti po vrsti, so zbrali največ sredstev doslej. V celoti jih bodo donirali otrokom z redkimi boleznimi in njihovim družinam. Ti se namreč ob zelo težki zdravstveni situaciji pogosto srečujejo tudi z materialno stisko zaradi visokih stroškov oskrbe, nege, zdravljenja in terapij, ki jih s sabo prinašajo te bolezni, so zapisali v društvu.

Na odru številni glasbeniki

Na dogodku so v podporo malim borcem nastopila glasbena imena, kot so Challe Salle, Goran Karan, Otroški pevski zbor RTV Slovenija, Zdravniški orkester Camerata medica, SoulGreg Artist & BigLights Band, Manca Špik, New Swing Quartet in Primož Grašič Quartet. Dogodek sta povezovala voditelja Domen Valič in Ajda Špetič, režiser prireditve pa je bil Juš Milčinski.

V Društvu Viljem Julijan so ob tem zapisali, da so redke bolezni večinoma neozdravljive in pogosto smrtonosne v zgodnjem otroštvu. Teh bolezni je več tisoč, mednje spadajo genetske bolezni, otroški rak in prirojene srčne napake.

"Bolezni ne povzročajo samo fizičnih bolečin in trpljenja, ampak tudi velike psihične, čustvene in socialne stiske. Mnogo družin se zaradi bremena bolezni znajde tudi v materialni stiski, starši pa otrokom pogosto ne morejo nuditi vse potrebne nege, terapij in pripomočkov, ki jih ti potrebujejo," so še opozorili.

V omenjenem društvu so malim borcem s svojim dobrodelnim Skladom Viljem Julijan doslej podarili za 1.277.160 evrov donacij.