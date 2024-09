Poleg evrovizijske uspešnice, ki je dosegla več kot 25 milijonov poslušanj na Spotifyu, bo v Katedrali predstavil tudi druge pesmi s svojega debitantskega albuma Demons Mosquitos, vključno z že prej izdanima IG BOY in Don't Hate Yourself, But Don't Love Yourself Too Much.

Baby Lasagna je umetniško ime pevca in tekstopisca Marka Purišića iz Umaga. V preteklosti je kot kitarist igral v rock skupini Manntra, ime Baby Lasagna pa si je nadel, ker je želel ustvarjati glasbo po lastnih željah.

Foto: Guliverimage

Pred hrvaškim pevcem bo nastopil estonski nu-folk duo

S preprostimi, zapomljivimi melodijami, v katerih rad meša popularne žanre in trše zvoke, vedno poskrbi za animacijo občinstva. Za vse, ki so pripravljeni prisluhniti, se pod lahkotnim površjem besedil skriva želja po osveščanju o sodobnih preprekah posameznika in družbe, so ob koncertu zapisali v Kinu Šiška.

Za uvod bo poskrbel estonski nu-folk duo Puuluup, ki je skupaj s skupino 5miinust prav tako sodeloval na letošnji Evroviziji v švedskem Malmöju. Kot so zapisali organizatorji, duo krizo srednjih let premošča s pomočjo tradicionalnega vikinškega inštrumenta talharpa.

Foto: Guliverimage

Neo-folk glasbenika z igrivim pristopom do besedil črpata navdihe z vseh koncev in krajev, od starega estonskega punka in poljskih nanizank do Vivaldija, mlinov na veter in še česa, pri tem pa jima na odru ne manjka energije in šegavosti.