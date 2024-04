Znano je, da Ansambel Saša Avsenika veliko potuje in koncertira na območju Avstrije in Nemčije, iz slednje pa je Sašo Avsenik na svojih družbenih omrežjih delil nenavaden dogodek na cesti, ki so mu bili nedavno priča on in njegova ekipa.

"Nekje v Nemčiji," je na Instagram profilu zapisal Sašo Avsenik in zapisu dodal še emotikone nemške zastave, kombija in nagajivega smeška. Ob tem se je pošalil tudi in nagajivo vprašal, če ena izmed zavarovalnic, ki jim pomaga z asistenco na poti, spi mirno.

Čreda ovac zasedla celotno cesto

Na eni izmed cest v Nemčiji so se morali s kombijem namreč ustaviti, saj so celotno cesto zasedle ovce, ki so jih očitno tamkajšnji kmetje prestavljali iz ene na drugo lokacijo. Nastal je zabaven posnetek, sodeč po komentarjih v vozilu pa prizoru niso mogli verjeti in se načuditi niti člani ekipe Saše Avsenika.

Foto: Instagram/saso_avsenik Foto: Instagram/posnetek zaslona

Skupina Saše Avsenika je sicer nedavno ob prazniku poletov v Planici nastopila tudi ob zaključku svetovnega pokala v smučarskih skokih, kjer so zapeli in nastopili v čast svežemu športnemu upokojencu Petru Prevcu in vsem slovenskim smučarskim skakalcem in skakalkam.

