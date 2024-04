Neverjetno, koze pomagajo pripravljati traso znamenite kolesarske dirke #video

Da bi bili tlakovani odseki čim bolje pripravljeni, jim pomagajo koze, ki jih pošljejo na pašo in na ta način očistijo traso, pa tudi študentje s svojimi rokami in stroji.

Pariz–Roubaix je enodnevna klasična kolesarska dirka po severni Franciji, ki poteka na trasi med Parizom in Roubaixom na belgijski meji. To kolesarsko dirko so prvič organizirali leta 1896 in je ena najstarejših kolesarskih dirk in ena izmed petih klasičnih dirk, znanih kot spomeniki.

Znana je po zahtevni trasi z odseki po tlakovanih cestah in še z nekaterimi drugimi dirkami velja za klasiko po tlakovcih. Pravijo ji tudi Severni pekel ali Nedelja v peklu.

Lani je 120. izvedbo dirke (256,6 kilometra) dobil nizozemski kolesarski Mathieu van der Poel. Edini slovenski kolesar na prestižni dirki Matej Mohorič (Bahrain Victorious) je zasedel 29. mesto.

Na pomoč so priskočili tudi študentje.

💪 Students from the Lycée Horticole de Raismes working to clean up the Haveluy section.



💪 Les élèves du Lycée Horticole de Raismes au travail pour nettoyer le secteur d’Haveluy.



🙏🏻 Un grand merci à eux pour leur précieux travail !#ParisRoubaix pic.twitter.com/HMaM1HpUhx — Paris-Roubaix (@parisroubaix) April 2, 2024

