Novico, da se je razveselil rojstva sina Oliverja, je sporočil na isti dan, ko bi pokojni legendarni dalmatinski pevec Oliver Dragojević praznoval svoj 76. rojstni dan.

Redko deli novice iz svojega zasebnega življenja

Tridesetletni glasbenik sicer redko deli novice iz svojega zasebnega življenja. "No, pa imamo še enega Vunjaka. Dragi Oliver, dobrodošel! Želim ti, da bodo tvoji koraki na življenjski poti srečni in veseli," je glasbenik zapisal v objavi na svojem profilu in delil fotografijo majhnih čeveljčkov, ki jih bo nosil novi član družine.

Dejan Vunjak, sin Branka Jovanovića Vunjaka – Brendija, se je rojstva sina razveselil s svojo dolgoletno partnerko, ki je javnosti ne izpostavlja.

V komentarjih je od oboževalcev, sledilcev in drugih znanih Slovencev že prejel številne čestitke. Med drugim so mu čestitale pevke Alya, Eva Boto in Nika Zorjan, plesalka Nadiya Bychkova ter voditeljica in igralka Melani Mekicar.

Podaja se na svojo prvo koncertno turnejo

Vunjak je svoje oboževalce pred kratkim razveselil tudi z novico, da se z novim letom podaja na svojo prvo koncertno turnejo po slovenskih kulturnih domovih. "Dragi moji, skupaj smo že 12 let. Skupaj se veselimo, skupaj norimo, skupaj prepevamo. Zato imam za vas eno veselo, lepo novico, za katero sem komaj čakal, da vam jo povem. Za vse prijatelje, ki nas zvesto spremljate, smo z Brendijevimi barabami naredili eno posebno, čudovito, prvo koncertno turnejo," je povedal v posnetku, ki ga je delil na svojih družbenih omrežjih.

Dodal je, da prihajajo v 15 kulturnih domov po Sloveniji, kjer bodo obiskovalci lahko slišali ogromno njegovih in Brendijevih skladb v malce drugačni preobleki ter tudi kakšno skladbo, ki je do zdaj še niso.

Preberite tudi: