Poročil se je član skupine Modrijani

Rok in Petra sta skupaj že šest let.

"Danes je za nas poseben dan. Modrijani smo pred nekaj minutami poročili našega Roka in njegovo izbranko Petro. Obema na skupni poti želimo vsega veliko, največ pa ljubezni. Hvala, da smo lahko bili del vajine zgodbe," so člani skupine zapisali na svojem profilu na Facebooku in delili nekaj fotografij s poroke.

Petra in Rok pa sta zapisala, da je bil to za njiju res poseben dan.

Mladoporočenca imata sicer skupaj že dva otroka – petletnega fantka Staša in štiriletno deklico Nejlo.

Rok je tako drugi izmed članov skupine, ki so že sklenili zakonsko zvezo. Najdlje, že deset let, je z izbranko Marino poročen basist Franjo Oset. Neporočena ostajata Franjev brat, kitarist Peter Oset in Rokov bratranec Blaž Švab.

Franjo in Peter Oset, Rok in Blaž Švab ter Sergije Lugovski Foto: Mediaspeed