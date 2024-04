Magnifico pripravlja največji glasbeni projekt do zdaj

Robert Pešut - Magnifico letos praznuje okroglo 30. obletnico samostojne glasbene kariere, kar bo med drugim zaznamoval tudi z velikim koncertom v parku Tivoli, na kraju, ki navdihuje njegove pesmi, ne nazadnje pa ima tam tudi studio.

"Pravzaprav imam težavo s tem praznovanjem obletnic, tega nisem storil ne ob deseti ne ob dvajseti, tudi tridesete sprva nisem nameraval zaznamovati, a se je nato obrnilo drugače," je o takšnih in drugačnih jubilejih lansko jesen povedal v intervjuju za Siol.net ter napovedal tudi izid dveh albumov, enega s povsem novo glasbo in album največjih uspešnic.

Foto: Urša Premik

Uspešnic nedvomno ne bo manjkalo na koncertu v Tivoliju, ki ga bo priredil na zadnji avgustovski dan ter ki naj bi bil njegov največji in najambicioznejši glasbeni projekt do zdaj.

Tam bo nastopil s stalnim spremljevalnim ansamblom in prvič tudi z novoustanovljenim simfoničnim "disco šlager" orkestrom, ki bo pripomogel, da bo občinstvo lahko uživalo v njegovih filmskih in popularnih glasbenih uspešnicah, ki jih je nanizal v tem času. Na odru se mu bodo pridružili glasbeni gostje, ki so v vseh teh letih z njim sodelovali in pustili pečat v njegovem ustvarjanju.

Preberite še: