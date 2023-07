Kaj se dogaja z Madonno?

Prejšnji teden je odjeknila novica, da so Madonno našli nezavestno v njenem newyorškem stanovanju in jo prepeljali na intenzivni oddelek bolnišnice, kjer so ji odkrili resno bakterijsko okužbo.

Spletni tabloid TMZ je poročal, da 64-letna pevka ne okreva tako hitro, kot je pričakovala. "Še vedno je šibka in zelo utrujena," je za TMZ povedal neimenovan vir in dodal, da Madonna večji del dneva preleži v postelji.

Foto: Guliverimage

Popzvezdnica bi morala 15. julija s koncertom v Vancouvru začeti svetovno koncertno turnejo, s katero namerava obeležiti 40-letnico glasbene kariere. Koncertirala naj bi v Severni Ameriki, Veliki Britaniji in Evropi, med drugim v Barceloni, Parizu in Milanu, zdaj pa je zaradi njenih zdravstvenih težav usoda turneje negotova.

"Intenzivno je vadila tudi po 12 ur na dan," je prejšnji teden o njenih pripravah na turnejo za Page Six povedal vir iz njene ekipe in dodal, da je želela biti plesno na ravni svojih soplesalcev, ki pa so od nje občutno mlajši in za seboj nimajo niza poškodb kot ona.

TMZ ob tem poroča, da se je že več kot mesec dni, preden je končala v bolnišnici, borila s povišano telesno temperaturo, a ni želela, da bi jo to ustavilo pri vajah in kakorkoli ogrozilo turnejo.

