Madonna je v bolnišnici

Po besedah njenega menedžerja Guya Osearyja je svetovna popzvezdnica zbolela za resno bakterijsko okužbo, zaradi katere je "več dni ostala na intenzivni negi", piše BBC.

Kraljico popa so po poročanju ameriškega medija Page Six našli nezavestno v njenem stanovanju v New Yorku in jo odpeljali na urgenco.

Njen menedžer je v izjavi, objavljeni na Instagramu, zapisal, da se Madonnino zdravstveno stanje izboljšuje, vendar je še vedno pod zdravniško oskrbo.