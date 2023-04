Madonnina hčerka: Zaradi mamine potrebe po nadzoru sem se počutila preobremenjeno

Kot je povedala pevka in igralka Lourdes Leon, ki gre po stopinjah svoje matere, se je v odnosu do Madonne, ki je čutila neprestano potrebo po nadzoru, počutila preobremenjeno. "Moja mama je obsedena z nadzorom, nadzoruje me vse življenje," je dejala Lourdes. "Morala sem se povsem osamosvojiti od nje, takoj ko sem končala srednjo šolo," je razkrila Lourdes.

Kot je dodala, si je že v mladosti želela in si prizadevala za finančno neodvisnost, sama naj bi si plačevala šolnino in pozneje najela stanovanje v Brooklynu. Čeprav je čutila veliko potrebo po neodvisnosti, je bila mami vseeno hvaležna za trdo delo in predanost. "Verjetno je najbolj pridna delavka, kar sem jih kdaj videla," je povedala Lourdes.

Madonna kot mama pogosto ni najbolj priljubljena

Madonna je v pogovoru za People leta 2017 spregovorila o materinstvu in izzivih starševstva, ko otroci odraščajo. "Imela sem smešno predstavo, da se otroci, ko postanejo starejši, naučijo skrbeti zase in da postane lažje," je v pogovoru povedala Madonna. Dodala je: "Toda starejši ko so, večji je izziv, ker postajajo odrasli in resnično potrebujejo vodstvo."

O svoji starševski filozofiji je Madonna povedala, da se ima v odnosu z otroki za šefa in da prevzame vlogo strogega policista, čeprav to pomeni, da kot mama ni priljubljena, poroča Marca.

Poleg Lourdes Leon ima Madonna še pet otrok, in sicer Rocca, Davida, Mercy ter dvojčici Estere in Stello. Lourdes je pri mami vedno občudovala to, da se zavzema za opolnomočenje vseh žensk. "Tega nisem povsem razumela, dokler nisem spoznala pomena opolnomočenja in tega, kaj pomeni biti ženska," je še dejala.