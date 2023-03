Madonna je v zvezi z 29-letnim boksarjem

Madonna je na Instagramu objavila serijo fotografij v ekstravagantnih opravah, ki naj bi nastale ob praznovanju judovskega praznika purima, na eni od njih pa se poljublja z boksarjem Joshom Popperjem.

64-letno popzvezdnico in 29-letnega boksarja so v zadnjih tednih večkrat opazili na istih krajih. Med drugim je v petek navijala zanj na boksarskem obračunu v New Yorku, nato pa, takoj ko je zmagal, odšla, poroča Page Six.

Pred Popperjem se je Madonna nekaj mesecev videvala s 23-letnim manekenom Andrewem Darnellom, pred njim pa je bila tri leta v zvezi z 28-letnim plesalcem Ahlamalikom Williamsom.

