Madonna končala zvezo s 35 let mlajšim

Pevka Madonna se je po treh letih razšla s 35 let mlajšim partnerjem Ahlamalikom Williamsonom. Razlog za razhod naj bi bil pevkin natrpan urnik in posledično težko usklajevanje ljubezenskega razmerja in dela.