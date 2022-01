Madonna pokazala sina, a vsi komentirajo le njen videz #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot mnogi se je tudi kraljica popa Madonna odločila prve dni novega leta preživeti na snegu. Za smučarske počitnice si je izbrala mondeno švicarsko zimsko središče Gstaad, kjer dopustuje z več svojimi otroki. Kot se je pohvalila na Instagramu, ji družbo dela tudi 21-letni sin Rocco, ki se ji je rodil v zakonu z režiserjem Guyem Ritchiejem.

Rocco je vse bolj priznan slikar, svoja dela prodaja že za petmestne zneske. Pri tem je zanimivo, da se predstavlja s psevdonimom Rhed, in šele pred kratkim je v javnost prišla informacija, da gre v resnici za sina slavne pevke in prav tako slavnega režiserja.

In čeprav 63-letna zvezdnica na družbenih omrežjih le redko deli fotografije svojega najstarejšega sina, je pozornost njenih sledilcev bolj pritegnil njen mladostni videz.

"Prenehaj retuširati svoje fotografije," ji je sporočila ena sledilka, drug sledilec pa dodal: "Če bi jo kje srečal v živo, je verjetno ne bi prepoznal." Kmalu so se na to, da je njen obraz nenaravno zglajen, navezali še drugi: "Rocco se smeji in je videti srečen, Madonna pa je medtem videti, kot da je zmrznila."