Madonni je Instagram zaradi vidne bradavičke izbrisal fotografije

Pravilo družbenega omrežja Instagram, ki ne dovoli objavljanja prsnih bradavic, a le, če pripadajo ženski, je ta teden izkusila tudi Madonna. Pevka je namreč objavila več provokativnih fotografij, na nekaterih od njih so bile vidne tudi njene prsne bradavice, objavo pa so ji nato odstranili z Instagrama.

Pozneje je sporne fotografije objavila znova, tokrat s prekritimi bradavicami, ob tem pa se obregnila ob Instagramova dvojna merila.

"Znova objavljam fotografije, ki jih je Instagram odstranil brez opozorila ali obvestila. Kot razlog za to so navedli, da je bil na fotografijah viden delček moje bradavice. Neverjetno je, da je v naši kulturi dovoljeno pokazati vsak delček ženskega telesa razen prsnih bradavic," je zapisala, "kot da je to edini del ženskega telesa, ki lahko ima spolno konotacijo. Bradavica, ki hrani otroka!"

"Ali moške bradavice ne morejo biti erotične? In kaj je z ženskimi zadnjicami, ki jih nikjer in nikoli ne cenzurirajo?" je nadaljevala. "Hvaležna sem, da mi je uspelo ohraniti prištevnost v štirih desetletjih cenzure, seksizma, starizma in mizoginije."

