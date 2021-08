Madonna praznovala 63. rojstni dan s 36 let mlajšim izbrancem #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kraljica popa je v začetku tedna dopolnila 63 let, kar je proslavila v velikem slogu.

Madonna je svoj 63. rojstni dan praznovala z veliko zabavo v Italiji, kjer so ji družbo delali vsi njeni otroci, številni prijatelji in njen najnovejši izbranec Ahlamalik Williams, ki je od kraljice popa mlajši kar 36 let.

Vse skupaj je pridno objavljala na Instagramu, poleg videa še serijo fotografij, na katerih pozira sama, na eni ji družbo dela njen 27-letni fant, s katerim ližeta sladoled, na drugi pa objema svojega 21-letnega sina Rocca Ritchieja, ki ga ima z britanskim režiserjem Guyem Ritchiejem.

Vmes je delila še fotografijo 24-letne hčerke Lourdes ter posnetek najmlajših hčerk, osemletnih dvojčic Estere in Stelle v družbi prijateljic, ter fotografijo 15-letnega sina Davida z rožo med zobmi.

Zvezdnica je svoj rojstni dan proslavljala ves pretekli teden ter ob tem dejala, da so rojstni dnevi namenjeni razmišljanju, hvaležnosti in samoraziskovanju.