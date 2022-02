Madonna znova šokirala: "Videti je kot 16-letnica"

Madonna je pop ikona že štirideset let in prav toliko let šokira s svojo podobo. Tokrat je s pomočjo močnih filtrov stopila v kožo najstnice. Večina jih nad njeno podobo ni ravno navdušena.

Kraljica popa, 63-letna Madonna, je z vsako novo objavo na družbenih omrežjih videti mlajša. Tokrat je kot najstnica. "Poskušam posneti film. Res je težko!" je Madonna zapisala ob fotografijo, na kateri pozira z videokamero v hotelski sobi.

Oblečena je v črno jakno brez rokavov in hlače s cvetličnim potiskom, na nogah pa ima nogavice in svetlorožnate sandale Prada. Poleg nje je torbica Louis Vuitton z njenim imenom, na eni od fotografij pa kadi cigaro. Medtem ko so nekateri oboževalci komentirali, da je videti brezhibno in kot najstnica, so drugi zapisali, da pogrešajo njen pravi obraz.

Tega bo lahko pokazala v prihajajočem biografskem filmu. 63-letna pevka je na družbenem omrežju Instagram napovedala, da se je začel postopek izbire igralcev, ki bodo nastopili v filmu o njenem življenju.

Oktobra 2021 je sporočila, da je pisanje scenarija skoraj pri koncu. Pred mesecem je glasbenica z objavo fotografije namignila, da bi bila s prihajajočim filmom lahko povezana tudi igralka Julia Fox: "Z Julio sva šli na večerjo, da bi se pomenili o mojem filmu, pridružilo pa se je še nekaj drugih ljudi."

Kot je dejala v enem izmed pogovorov, so umetniki tukaj zato, da motijo mir, in sama to presneto dobro počne.

