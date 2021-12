Madonna, umakni se, prihaja provokativna hči

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

25-letna Madonnina hči Lourdes Leon je za naslovnico januarske številke revije Paper posnela izzivalne fotografije in pokazala, da ima v sebi veliko maminih genov.

Lourdes, hči legendarne pop pevke Madonne, nadaljuje svojo kariero modela. Tokrat je s pomočjo fotografinje Indiane Piorek stopila v slog, ki ji je že znan: provokativnost.

25-letna manekenka je postavljena v okolje devetdesetih in v oblačila, ki so bila značilna za plesni slog tega desetletja. S položaji na fotografijah je želela pokazati, da si želi v prihodnje razvijati plesne gibe. To je nekaj, kar imata skupnega z mamo.

Fotografije so javnosti predstavljene le nekaj tednov po tem, ko je 63-letna Madonna na Instagramu razkrila svoje gole prsi v seriji eksplicitnih posnetkov v spalnici.

Madonnina hčerka se je septembra pojavila na naslovnici modne biblije Vogue pod naslovom Generation America: The Models Changing an Industry. Za revijo je tudi pojasnila, da ni bogat otrok brez talenta, ki dobi vse, in razkrila, da si je šolnino za fakulteto plačala sama, živi pa v newyorški soseski daleč od blišča Hollywooda.

