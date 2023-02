Madonna zbodla kritike: Poglejte, kako srčkana sem

"Poglejte, kako srčkana sem zdaj, ko mi je uplahnila oteklina po operaciji," je Madonna zapisala ob svoji fotografiji, ki jo je objavila na Twitterju.

Look how cute i am now that swelling from surgery has gone down. Lol 😂 pic.twitter.com/jd8hQyi2Az — Madonna (@Madonna) February 20, 2023

S tem se je obregnila ob komentarje o pretiravanju z estetskimi posegi, ki jih je sprožila po tem, ko se je pojavila na podelitvi grammyjev. Že takrat je kritikom odgovorila, naj se ne ukvarjajo z nepomembnimi stvarmi.

"V čast mi je bilo na Grammyjih predstaviti Kim Petras in Sama Smitha. Želela sem podeliti zadnjo nagrado za album leta, toda zdelo se mi je, da je pomembneje, da predstavim prvo transžensko, ki je nastopila na Grammyjih – trenutek, ki je spisal zgodovino! Povrhu tega je osvojila nagrado," je po podelitvi grammyjev na Instagramu zapisala Madonna.

"Namesto da bi se ljudje osredotočili na tisto, kar sem povedala, torej na zahvalo za neustrašnost umetnikov, kot sta Kim in Sam, so se mnogi odločili govoriti o mojih fotografijah, posnetih s teleobjektivom, ki bi vsakomur popačil obraz," je še zapisala 64-letnica, "znova sem se znašla sredi starizma in mizoginije, ki prežemata ta svet. Svet, ki noče slaviti žensk, starejših od 45 let, in jih kaznuje, če so odločne, delavne in pustolovske."

"Nikoli se nisem in se tudi ne bom opravičevala za svoje ustvarjalne odločitve, ne za to, kako sem videti in kako se oblačim. Mediji me ponižujejo vse od začetka moje kariere, toda zavedam se, da je to preizkušnja zame in z veseljem utiram pot, da bo ženskam v prihodnosti lažje," je poudarila in napovedala "še mnogo let subverzivnega vedenja, premikanja meja, upiranja patriarhatu in predvsem uživanja v življenju."

Oglejte si še: