Madonnine kontroverzne gole fotografije iz knjige Sex gredo na dražbo

V dražbeni hiši Christie's iz New Yorka bodo oktobra na dražbo dali več kot 40 fotografij Madonne, ki so bile prvič objavljene leta 1992 v publikaciji Seks. Vsako fotografijo bo podpisal modni fotograf Steven Meisel, ki je tudi posnel fotografije za knjigo.

Po besedah ​​Dariusa Himesa, namestnika predsednika Christie's in vodje mednarodnega oddelka za fotografije, se bodo izklicne cene gibale od 50 tisoč do 300 tisoč dolarjev (od 46 do 277 tisoč evrov) za posamezno fotografijo, poroča CNN.

Del izkupička dražbe bodo namenili nepridobitni organizaciji Raising Malawi, ki jo je Madonna ustanovila leta 2006 za podporo sirotam in ranljivim otrokom v jugovzhodni afriški državi.

Foto: Guliverimage

Publikacija še vedno velja za kontroverzno

Himes meni, da trideset let po izdaji publikacija še vedno velja za kontroverzno, a se še vedno bere kot knjiga, ki je zelo pozitivno vplivala na dojemanje telesa in spola. "Bilo je hkrati šokantno in vznemirljivo, ko smo zajeli toliko vroče energije, ki jo je Madonna oddajala v zgodnjih devetdesetih," je povedal.

#Christie's celebrates 30th anniversary of #Madonna's Sex book with Madonna x Meisel - The SEX Photographs auction: https://t.co/2otDOfTXaT pic.twitter.com/7UO3rwrFBX — DSCENE Magazine (@designscene) May 11, 2023

Objava publikacije Seks, ki so jo izdali skupaj z njenim petim albumom Erotica, je v zgodnjih devetdesetih dvignila ogromno prahu, saj so objavili tudi fotografije simuliranih spolnih dejanj. V Seksu so bili fotografirani tudi Madonnin takratni fant, raper Vanilla Ice in zvezde, kot sta supermodel Naomi Campbell in vsestranska umetnica Tatiana von Fürstenberg.

Fotografije, ki jih bodo predstavili na oktobrski dražbi, so izbrali Madonna, Meisel in Anthony Vaccarello, kreativni direktor založbe Saint Laurent.

Foto: Reuters

Publikacija izdana na vrhuncu epidemije aidsa v ZDA

Himes je serijo fotografij opisal kot igrivo in erotično ter dodal, da se Meislove fotografije dobro držijo tudi tri desetletja pozneje. Publikacijo so izdali na vrhuncu epidemije aidsa v ZDA, vsebovala je tudi odkrite upodobitve homoseksualnosti v času, ko gejevska razmerja še niso bila splošno sprejeta.

Zaradi tega je Vatikan svojim privržencem svetoval, naj knjigo bojkotirajo, na Irskem in Japonskem so publikacijo celo prepovedali. Kljub temu je bila knjiga takojšen komercialni hit, saj so prodali več kot 1,5 milijona izvodov.

Publikacija Seks pa ni edini Madonnin umetniški projekt. Lani se je pevka povezala z digitalnim umetnikom Beepleom, da bi izdala linijo treh NFT (nezamenljivih žetonov), ki temeljijo na 3D-skeniranju gole pevke. Žetoni NFT prikazujejo Madonno, kako med drugim rojeva metulje, stonoge in celo drevo.

Fotografije bodo do 2. junija razstavljene pri Christie's v Londonu, od 27. junija do 6. julija v Parizu, nato pa bodo od 30. septembra v New Yorku, kjer bodo na ogled vse do 6. oktobra.