A. T. K., STA

18. 10. 2025,
8.54

Sobota, 18. 10. 2025, 8.54

34 minut

Teniški igralec kupuje luksuzne avtomobile, nima pa vozniškega dovoljenja

A. T. K., STA

Wimbledon Holger Rune | Foto Reuters

Foto: Reuters

Danec Holger Rune, ki je na 11. mestu na svetovni teniški lestvici ATP, si je kupil še en luksuzni avtomobil. Vendar pa ga 22-letnik ne more voziti, ker še nima vozniškega dovoljenja.

Tokrat si je kupil avto znamke Porsche 911, ki je v njegovi garaži v Monte Carlu parkiran poleg dveh dragih avtomobilov znamke BMW. Teniški igralec živi v sredozemski kneževini Monako zaradi nižjih davkov.

"Žal ga lahko samo gledam, ga božam in vozim, ne da bi sploh prižgal motor. Nimam vozniškega dovoljenja, moje življenje, polno nenehnih potovanj, pomeni, da nimam časa za izpit in ure vožnje, zato sem se doslej udeležil le nekaj ur vožnje z inštruktorjem," je 22-letni teniški igralec povedal švedskemu dnevniku Expressen, povzema poljska tiskovna agencija PAP.

Danca v Stockholmu na turnirju serije ATP 250 v Stockholmu, ki ga je osvojil leta 2022, danes čaka polfinalni obračun s Francozom Ugom Humbertom.

Lahko si privošči še več, a najprej mora opraviti vozniški izpit

Časopis je izračunal, da je porsche vreden približno 200.000 evrov, kar še vedno ni v razredu švedskega nogometnega zvezdnika Zlatana Ibrahimovića, ki ima že 14 avtomobilov prestižnih znamk, najdražjega od njih, Ferrarija F80, pa je kupil 3. oktobra, na svoj 44. rojstni dan, za 3,6 milijona evrov.

Rune, ki je po poročanju švedskega časopisa v tej sezoni zaslužil 2,5 milijona evrov, je pojasnil, da bi si lahko privoščil veliko dražje avtomobile, vendar se mora najprej naučiti voziti, preden jih bo kupil.

