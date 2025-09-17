Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Sreda,
17. 9. 2025,
10.09

Osveženo pred

2 minuti

Sreda, 17. 9. 2025, 10.09

2 minuti

Redka priložnost: naprodaj je luksuzna rezidenca v gradu

Avtor:
Na. R.

Vinica, grad, prodaja | Grad Vinica je bil zgrajen leta 1082 in se nahaja nekaj kilometrov od meje s Hrvaško. | Foto Nepremicnine.net

Grad Vinica je bil zgrajen leta 1082 in se nahaja nekaj kilometrov od meje s Hrvaško.

Foto: Nepremicnine.net

Na Dolenjskem je v Gradu Vinica iz 11. stoletja naprodaj zasebna rezidenca, ki so jo obnovili leta 2015. Prostora za bivanje je 1100 kvadratnih metrov in še 4500 kvadratnih metrov pripadajočega zemljišča. Nepremičnina ponuja tri luksuzne apartmaje, pa tudi savno, jacuzzi in masažne sobe. Na posestvo se lahko pripeljete s helikopterjem. Za tak luksuz prodajalec želi sedem milijonov in pol evrov.

Zasebna rezidenca v gradu iz 11. stoletja, ki je popolnoma obnovljena, je vseljiva. 

Tudi maserke, osebje in helikopter

Na 1100 kvadratnih metrih bivalne površine se nahajajo glavni objekt rezidence, ki je v celoti prenovljen in opremljen s sodobnimi inženirskimi sistemi, trije luksuzni apartmaji za bivanje do 10 gostov, premium spa center s savno, jacuzzijem in masažnimi sobami, za najbolj zahtevne pa je na voljo tudi ekipa maserk z Balija.

Za 24-urno storitev in popolno zasebnost bo poskrbelo profesionalno osebje, idealen prostor za sprejeme in intimne večere pa je lahko tudi zimski salon s teraso in panoramskim razgledom na reko. 

Znotraj posestva si lahko uredite še helikoptersko ploščad. 

Vinica, grad, prodaja | Foto: Nepremicnine.net Foto: Nepremicnine.net

Vinica, grad, prodaja | Foto: Nepremicnine.net Foto: Nepremicnine.net

Pomožni objekt na 150 kvadratnih metrih je lahko recepcija z ločenimi apartmaji za goste ali osebje, zemljišče s 4500 kvadratnimi metri pa je popolno za urejen park, zaprt vrt ali prostor za zasebne dogodke, ponuja prodajalec. 

Vinica, grad, prodaja | Foto: Nepremicnine.net Foto: Nepremicnine.net

"Grad Vinica ni turistični objekt, temveč zasebna rezidenca zaprtega klubskega formata. Namenjena je tistim, ki cenijo kombinacijo zgodovine, zasebnosti in popolnega udobja v evropskem srcu Slovenije," so ob tem med drugim še zapisali na nepremičninskem portalu.

Vinica, grad, prodaja | Foto: Nepremicnine.net Foto: Nepremicnine.net

Nepremičnino v Beli krajini prodaja podjetje Mirag Invest s sedežem v Ljubljani, ki ima dva lastnika. To sta Rusa Ivan Tregubenkov in Maksim Černiskov, ki sta pred več kot desetletjem prišla v Slovenijo in se tukaj začela ukvarjati s podjetništvom, poroča portal Necenzurirano.

