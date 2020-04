Trumpu bo glede zajezitve novega koronavirusa svetoval kar Chuck Norris

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriški predsednik Donald Trump je za glavnega svetovalca v prizadevanjih za zajezitev širitve novega koronavirusa imenoval nekdanjega zvezdnika akcijskih filmov in mojstra borilnih veščin Chucka Norrisa. Kot je tvitnil Trump, je odločitev sprejel zaradi Norrisovega ugleda nezlomljivega moškega ter zaradi njegovih jasnih in nedvoumnih stališč.

80-letni Chuck Norris, ki kljub svoji starosti v očeh mnogih še naprej velja za simbol moči in neustrašnosti, je namreč prepričan republikanec, ki pogosto promovira stališča stranke, prav tako pa je pogosto financiral republikanske politike, piše STA.

Splet poln domiselnih šal

Po družbenih omrežjih sicer ves čas krožijo domiselne šale in memi na račun domnevnih nadnaravnih moči nekdanjega igralca v karate filmih in zvezdnika serije Teksaški mož postave. Ena takih govori o nenavadnem odzivu novega koronavirusa na Norrisov imunski sistem. Koronavirus naj bi namreč tisti, ki mora po srečanju s Chuckom Norrisom v 14-dnevno karanteno.

To in verjetno tudi nekatere Norrisove izjave, kot na primer ta, da bolezen covid-19, ki jo povzroča novi koronavirus, ni nič v primerjavi s krotenjem bika na rodeu, in ta, da je bolezen bistveno manj neprijetna od posledic, ki jih mora pretrpeti moški, če pozabi na obletnico poroke, je verjetno ameriškega predsednika Donalda Trumpa prepričalo v ta zanimiv izbor, poročajo ameriški mediji.

Kaj najnovejša poteza ameriškega predsednika, ki v Washingtonu vzbuja zaprepadene poglede, pomeni za status ostalih članov administracije in strokovnjakov v skupini za usklajevanje prizadevanj ameriških oblasti proti koronavirusu, še ni znano, še poroča STA.