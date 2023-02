Nepričakovan par: Monica Bellucci ima novega, slavnega spremljevalca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Italijanska igralka Monica Bellucci, za mnoge ena najlepših žensk na svetu, in ameriški režiser Tim Burton sta menda že nekaj mesecev v zvezi.

Tednik Paris Match poroča o novem zvezdniškem paru, zaljubila naj bi se Monica Bellucci in Tim Burton, potem ko sta se oktobra lani spoznala na filmskem festivalu v Lyonu. 58-letna igralka je bila tam častna gostja in je 64-letnemu Burtonu izročila nagrado za življenjsko delo.

"V vsem svojem življenju nisem občutil toliko ljubezni kot nocoj. Dobrodošli na najboljši pogreb, kar sem jih kdaj imel," je v svojem slogu Burton dejal po tem, ko je dobil nagrado.

Monica Bellucci in Tim Burton oktobra 2022 na filmskem festivalu v Lyonu Foto: Profimedia

Njuni predstavniki zveze za zdaj niso ne zanikali ne potrdili. Monica Bellucci se je sicer leta 2019 razšla z umetnikom Nicolasom Lefebvrejem, pred tem je bila med letoma 1997 in 2013 poročena z igralcem Vincentom Casselom, s katerim ima dve hčerki. Tim Burton je bil 13 let v zvezi z igralko Heleno Bonham Carter, s katero ima hčerko in sina, razšla pa sta se leta 2014.

Oglejte si še: