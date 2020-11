Filmska poslastica za ljubitelje domišljije Tima Burtona

V četrtek, 26. novembra, bo ob 20. uri na Planetu domišljijska pustolovščina Dom gospodične Peregrine za nenavadne otroke (Miss Peregrine's Home for Peculiar Children), ki jo je režiral Tim Burton. Mojster srhljivih vizualnih mojstrovin je tokrat v film predelal priljubljeno otroško knjigo o nevsakdanji sirotišnici pod vodstvom skrivnostne gospodične Peregrine.

Eva Green je gospodična Peregrine

Zgodba govori o 16-letnem Jacobu, ki po dedkovi smrti prejme pismo, ki ga popelje na velški otok, kjer se med ruševinami stare vile skriva nenavadna šola za otroke z nadnaravnimi sposobnostmi. Ob spoznavanju prebivalcev doma in njihovih nenavadnih sposobnostih Jake dojame, da je varnost zgolj utvara in da otroke ogroža temačna sila, zato se morajo naučiti zaupati drug drugemu in združiti svoje osupljive moči.

Film gledalce očara z bogatimi domišljijskimi podobami in z odlično kostumografijo. V vlogi gospodične Peregrine blesti Eva Green, Jaka igra Asa Butterfield, v filmu pa nastopajo še Samuel L. Jackson, Judi Dench, Rupert Everett, Allison Janney, Terence Stamp, Ella Purnell in drugi. Film bo predvajan premierno na slovenskih televizijah.

Dom gospodične Peregrine za nenavadne otroke bo na Planetu v četrtek ob 20. uri.

V soboto, 28. novembra, pa bo ob 22.15 na sporedu še ena filmska premiera, zgodovinska biografska drama Skriti faktorji (Hidden Figures), ki je bila nominirana za tri oskarje, tudi za najboljši celovečerec leta, za najboljši prirejeni scenarij in najboljšo stransko vlogo (Octavia Spencer). Igralska ekipa filma (Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Mahershala Ali, Kevin Costner, Kirsten Dunst, Janelle Monae in drugi) je prejela nagrado igralskega ceha in številne druge nagrade, film pa ima na spletni strani IMDb visoko oceno 7,8.

Skriti faktorji so dolgo zamolčana zgodba o resničnih temnopoltih znanstvenicah, ki so v času hladne vojne in vesoljske tekme s Sovjetsko zvezo pomagale pri programu izstrelitve prvega ameriškega astronavta v vesolje.

Taraji P. Henson je matematičarka Katherine G. Johnson

Katherine G. Johnson (Taraji P. Henson), Dorothy Vaughan (Octavia Spencer) in Mary Jackson (Janelle Monae) so s svojim briljantnim umom sodelovale pri zahtevnih projektih agencije NASA, vendar so vedno znova naletele na rasna, spolna in kulturna šikaniranja. Kljub številnim vsakodnevnim preprekam in nesmiselnim predsodkom so se na svojih področjih z vztrajnostjo in dobrimi rezultati dokazale ter premikale meje poznavanja fizike, začetkov računalništva in inženirstva vesoljskih plovil.

Film Skriti faktorji bo na Planetu v soboto ob 22.15.

