Najprej ta smola, potem pa še poškodba z nožem #video

V nocojšnji oddaji Preživetje v divjini, ki bo na sporedu ob 21. uri na Planetu, bomo spremljali fizično izjemno zahtevno preizkušnjo, ki pa jo bo zaznamovala poškodba, zaradi katere so na prizorišče snemanja morali priti celo reševalci.

Tokrat je mojster tehnik preživetja Brane T. Červek tekmovalcema pripravil dva večja izziva. Pri prvem bosta morala iz debel sestaviti splav za prečenje poplavljene doline, pri drugem pa bosta morala sama nabrati vse potrebno za netenje in vzdrževanje prepotrebnega ognja. Prenočila naj bi namreč na dnu brezna, kjer ni primernega lesa za kurjavo, saj gre za izjemno vlažno in mrzlo okolje.

Do mesta, kjer bosta prenočila, pa sta se morala najprej prebiti, saj je to oddaljeno približno dve uri hoje, pri čemer sta morala s seboj nesti približno 50 kilogramov lesa. Pri tem pa ju je spremljala tudi smola, saj se je Matjažu vrv, ki mu je lajšala nošenje lesa, med potjo nenadoma strgala in mu delo še otežila. Več v zgornjem videu.

Preizkušnjo je sicer zaznamovala poškodba. Pri rokovanju z nožem je Matjažu rezilo zdrsnilo in pri tem se je skozi hlače porezal tudi po nogi. Posredovati je morala ekipa nujne medicinske pomoči.

Nova preizkušnja v oddaji Preživetje v divjini bo na sporedu v torek ob 21. uri na Planetu.

