Červek opozarjal na napake, bo zaleglo? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V oddaji Preživetje v divjini, ki bo na sporedu v torek ob 21. uri, se bosta z izzivom spopadla prijatelja Matjaž in Klemen. Prvi je nekdanji jamar, drugi alpinist. Želita se preizkusiti in preveriti, ali še premoreta dovolj vzdržljivosti in iznajdljivosti, da bosta kos nalogam Braneta T. Čereveka.