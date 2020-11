Trenutek nepazljivosti in tekmovalec jo je pošteno skupil #video

V oddaji Preživetje v divjini, ki bo na sporedu v torek ob 21. uri, bomo spremljali prijatelja Matjaža in Klemena, ki sta se želela skupaj preizkusiti na izzivu Braneta T. Červeka in preveriti, ali premoreta dovolj moči in vzdržljivosti. Vse pa ni šlo čisto po na načrtu, saj so prvič v oddaji morali posredovati reševalci.