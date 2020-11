Tako poteka snemanje Milijonarja v času epidemije

Zaradi številnih ukrepov zaradi koronavirusa je močno otežena tudi produkcija televizijskih vsebin. Tako so se številna snemanja tudi na svetovni ravni povsem zaustavila. To velja tudi za različice oddaje Milijonar po vsem svetu. Eden od redkih, ki se kljub zahtevnim razmeram še vedno trudi ustvarjati nove dele oddaje, je Planetov Milijonar, ki ga vodi priljubljeni Jure Godler.

Snemanja potekajo pod strogimi varnostnimi ukrepi za zajezitev širjenja virusa, zato v studiu ni več občinstva. To je razlog, da je obliko pomoči glas ljudstva podobno kot spomladi zamenjala oblika pomoči zamenjava vprašanja.

"Res je, na snemanjih smo ponovno brez občinstva. Bistvena razlika je tisto napeto vzdušje, ki ga doprinese petdeset in več članov občinstva, sploh ko tekmovalci in tekmovalke napredujejo do težjih vprašanj. Občinstvo diha z njimi in to se občuti, tako pa so zdaj na tej poti sami z menoj seveda, kot posrednikom med našim neusmiljenim računalnikom Spartacusom, ki zastavlja vprašanja," je trenutno vzdušje v studiu opisal Jure Godler, ki pa se je na odsotnost občinstva hitro navadil.

"Pristop je sedaj drugačen, bolj komoren ali intimen, če želite. Drama se je sedaj reducirala na manjši prostor in zahvaljujoč odlično oblikovani luči in napeti glasbi. Občinstvo je vsekakor nepogrešljiv element, a v zaostrenih ukrepih v času pandemije je treba potrpeti," je razložil voditelj.

Tudi ekipa, ki oddajo ustvarja na snemalnem prizorišču, je v teh časih precej manjša kot ponavadi, in stiki med njimi so zelo omejeni: "Pravi čudež je, da kljub vsemu snemanja potekajo brez večjih zapletov," so nam povedali ustvarjalci oddaje.

Gledalci pa so lahko opazili, da voditelj v oddaji vse bolj pogosto poskrbi tudi za smeh, čeprav pravi, da se na humorne vložke posebej ne pripravlja: "Vodenje je popolnoma spontano. Mislim, da sem se toliko sprostil, da se ne ukvarjam več s tem, da si moram nekaj pripraviti, da bo smešno, ampak se čim bolj trudim spoprijateljiti s tekmovalcem ali tekmovalko. Ko postanemo prijatelji, se ni težko zabavati."

Kljub vsemu pa se v oddaji tudi sam kdaj znajde v zadregi. "Nekoč me je starejši tekmovalec prosil za pomoč pri vprašanju iz nogometa. 'Kaj temu človeku ni jasno?' sem si mislil," je povedal Jure z nasmeškom na obrazu. Voditelja tekmovalci namreč zelo radi prosijo pomoč pri kakšnem od vprašanj. V večini primerov doslej se je namreč izkazalo, da so tekmovalci prav z njegovo pomočjo prišli do pravilnega odgovora.

