Priljubljeni humorist dočakal veselo novico#foto

"Prihoda na svet mojega tretjega vnuka Jureta smo se razveselili 11. novembra," je ponosno povedal priljubljeni Peška in dodal, da je porod potekal po prilagojenih pravilih zaradi ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa: "Očka je bil lahko zraven šele eno uro pred predvidenim porodom. Vse preostalo pa je potekalo povsem brez težav."

Tudi vnuk Antonio in vnukinja Tamara, ki sta dobila bratca, sta popolnoma navdušena nad novim članom družine. "Zdaj sploh nimata časa za branje in domače naloge, saj ju zanima samo bratec. Malo manj navdušenja kažeta le, če sta zraven pri previjanju, saj si Antonio takrat vedno zamaši nosek," je v smehu povedal Peška, ki se je še pošalil, da vnukovo ime verjetno ni povsem naključno izbrano. "Moj sin je strasten nabiralec gob. Najljubši so mu ravno jurčki."

