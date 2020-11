Simpatična voditeljica se je kot otrok rada pretepala s fanti

V vsaki oddaji Pri Črnem Petru, ki je na sporedu ob 20. uri na Planetu, o posebnem gostu slišimo štiri zanimive trditve, od katerih je neresnična samo ena, ob koncu oddaje pa gledalci izvedo, katera. Na strani družbenega omrežja Facebook Pri Črnem Petru smo gledalcem postavili podoben izziv in zapisali štiri trditve tudi o Alji Prgin, ki v oddaji nastopa v vlogi natakarice Sofije. Katere trditve so resnične in katera je izmišljena, nam je razložila kar sama.

"Kot najstnica je velikokrat ponoči pobegnila iz hiše na zabavo"

"Drži. Če bi moje starše vprašali, bi rekli, da je bila to največja neumnost, ki sem jo počela. Ko so starši zaspali, sem skozi okno splezala na teraso in po trti na tla. Velikokrat se mi je uspelo vrniti domov, ne da bi starši sploh slutili, kaj se je zgodilo. Enkrat pa se je mama zbudila in to sem si dobro zapomnila (smeh, op. p.)."

Foto: Ana Kovač

"V osnovni šoli je bila kot fant in se je po potrebi tudi stepla s kakšnim sošolcem"

"Res je, in to je moji mami pošteno paralo živce. Nosila sem očala in kjer so bile težave in so se dogajale krivice, tam sem bila jaz. Tako sem skoraj vsak teden prišla domov z zlomljenimi očali. In skoraj vedno sem se pretepala z istim sošolcem. Doma so mi zato vedno govorili, da bi se mogla roditi kot fant, ne kot dekle (smeh, op. p.)."

"V 6. razredu se je udeležila tekmovanja Korajža velja in s pesmijo Britney Spears 'pometla' z vso konkurenco."

"Res je. Zapela sem pesem Overprotected in odnesla zmagovalno diplomo. Takrat sem ugotovila, da mi nastopanje leži, da trema ni tako strašna stvar. Prav tako je bilo to tekmovanje odskočna deska za mojo pevsko pot. Vedno več sem vadila in hodila na solo petje. Staršem sem neizmerno hvaležna, da so mi to omogočili.

Foto: Bojan Puhek

"V osnovni šoli se je redno udeleževala tekaških tekmovanj in tudi zmagala na Rogaškem teku."

"No, to pa ne drži. Res je, da sem se vsako leto udeležila Rogaškega teka, ampak sem vedno zasedla drugo ali tretje mesto. Zmagati mi ni uspelo, a nič za to. Glavno je bilo, da sem nekaj dobrega naredila zase in, kot vedno pravijo, pomembno je sodelovati, ne zmagati."

Alja Prgin bo z nami tudi v sobotni oddaji Pri Črnem Petru, kjer bomo štiri zanimive trditve slišali o tokratni posebni gostji Mami Manki.

